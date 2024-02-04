İstanbul'da musluktan su içilir mi? İSKİ'den şaşırtan cevap

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da musluktan su içilir mi? İSKİ'den şaşırtan cevap
İstanbul’da musluktan akan su temiz ve içilebilir mi? Dün sosyal medyada konu hakkında yapılan konuşmalara İSKİ dahil oldu. İSKİ’nin yaptığı açıklamada İstanbul’da musluklardan akan suların temiz ve içilebilir olduğu belirtildi.

Gazeteci Metin Cihan dün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile birçok kentte musluklardan akan suların içilemeyecek durumda olduğunu ve toplumun da buna alışmış olduğu ifade etti. Paylaşımının devamında ise belediyelerin istedikleri takdirde bu imkanı halka sağlayacabileceğini yazdı.

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Takipçilerinden gelen yanıtlara da cevap veren Cihan, Avrupa’da bu durumun tam tersi olduğunu ifade ederken kullanıcılardan birisi İSKİ’nin kurumsal hesabını etiketleyerek, İstanbul’da musluklardan akan suların gönül rahatlığı ile içilebilir olup olmamasını sordu.

Kullanıcının bu sorusuna yanıt veren İSKİ’nin mesajını okuyan vatandaşlar bu duruma oldukça şaşırdı. Verilen cevapta İstanbul’da musluklardan akan suların düzenli olarak periyodik takiplerinin yapıldığı ve tüm parametrelerde dünya standartlarında ve içilebilir olduğu ifade edildi.

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