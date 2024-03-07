İstanbul'da nefes kesen seçim yarışı. Farkı kapattı

22 siyasi partili ve 27’si bağımsız 49 adayın yarışacağı İstanbul'daki yerel seçimlerde kıyasıya yarış devam ediyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 1 aydan az bir süre kalırken adaylar, seçim çalışmalarına hız verdi. İstanbul'daki başkanlık yarışının CHP'nin Adayı Ekrem İmamoğlu ve AKP'nin Adayı Murat Kurum arasında geçeceği beklenirken, vatandaşın gözü yapılan anket sonuçlarında.

İSTANBUL'DA KAFA KAFAYA YARIŞ

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, yerel seçimler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve İstanbul’da kafa kafaya bir yarışın yaşanacağına dikkat çekti.

15-20 GÜNDE TABLO DEĞİŞTİ

Katıldığı canlı yayında anket sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulunan Bayrakçı, 15-20 gün içinde mega kentteki sonuçların değiştiğini kaydetti.

İstanbul'da Kurum ve İmamoğlu'nun birbirlerine çok yakın olduğunu ifade eden Bayrakçı, "2-2,5 ay önce anketlerde İmamoğlu yüksek bir puanla öndeydi. Adayların açıklanmasının ardından İmamoğlu 2 puan önde çıkıyordu fakat 15-20 gün önce Murat Kurum'la kafa kafaya geldiler. O kadar ilginç ki, bırakın yüzdeyi mesela 4500 kişiyle yapılan ankette 1231 kişi bir ismi söylemiş, 1221 kişi diğer adayı söylemiş. Yani o kadar kafa kafayaydı" ifadelerini kullandı. “İMAMOĞLU ÖNDE”

Bayrakçı, İmamoğlu’nun son 15 gün içinde atak yaptığını belirtti ve "Şimdi ise gözlemlerime göre kafa kafaya durum devam ediyor ama birkaç puanlık İmamoğlu lehine bir durum olmuş gibi. İmamoğlu sahaya indi, o bir fark çıkışı yarattı." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışın kafa kafaya devam ettiğinin altını çizen Bayrakçı, "Bütün bu söylediklerime bakarsak da tüm olay 2-3 puanın içinde dönüyor şimdilik. 37 yıllık deneyime bakarak şunu söylüyorum. Bu aşamada bu kadar söyleyebilirim. Fark 4,5'un üzerine çıktığı anda o aday için 'önde' açıklamasını yapmak daha doğru olur." değerlendirmesini yaptı.