İstanbul'da Böcek ailesinin zehirlenerek ölümünün ardından Fatih’te de benzer bir ölüm yaşandı. Sözcü'de yer alan habere göre, 17 Kasım’da Almanya’dan İstanbul’a gelen Gürhan Takır Fatih’te konakladığı otelde rahatsızlandı. “Nefes darlığı ve terleme” şikayetiyle hastaneye kaldırılan Takır hastanede hayatını kaybetti. Yapılan incelemede bir gün önce kuru fasulye pilav yediği ve nargile içtiği belirlendi.

BİR VAKA DAHA

Hollanda’dan Türkiye’ye 17 Kasım günü gelen Sadegül Onur ve Emine Onur “mide bulantısı” şikayetiyle hastaneye başvurdu. İki kardeşin kavurma yedikleri, nargile ve milkshake içtikleri, devamında tavuk burger yiyerek otele döndükleri belirlendi. 18 Kasım’da kahvaltıda işkembe çorbası içen 2 kardeş, cağ kebabı ve tatlı yedikten sonra “mide bulantısı” şikayetiyle hastaneye başvurdu.

BİRİ TABURCU OLDU BİRİ TEDAVİ GÖRÜYOR

Sadegül Onur tedavisinin ardından taburcu olurken, kardeşinin tedavisi devam ediyor.