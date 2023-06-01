İstanbul'da okul çevreleri ve servis araçlarında denetim

İstanbul'da polislerce, okul çevrelerindeki şüpheli kişiler, iş yerleri, park ve bahçeler ile servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul'da okul çevreleri ve servis araçlarında denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde 39 ilçede eş zamanlı yapılan denetime, asayiş, trafik ve önleyici hizmetler ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polisler destek verdi.

Ekiplerin TOKİ Maltepe Anadolu Lisesi'nin çevresinde yaptıkları uygulamada, şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Polis ekiplerince durdurulan şüpheli araçlardaki kişilerin üstleri de arandı.

Okulun çevresindeki park ve bahçeleri, metruk binaları, tütün ürünleri ve alkol satışı yapan iş yerlerini, kahvehaneleri, internet ve elektronik oyun salonlarını da kontrol eden ekipler, öğrencilerin güvenli yolculuk yapması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Başıbüyük Caddesi'nde servis araçlarını denetledi.

istanbulda-okul-cevreleri-ve-servis-araclarinda-denetim-yenicag-1.jpg

istanbulda-okul-cevreleri-ve-servis-araclarinda-denetim-yenicag-2.jpg

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Uzmanı burun tıkanıklığında tedavi yöntemlerini anlattı Sağlık
Uzmanı burun tıkanıklığında tedavi yöntemlerini anlattı
Hindistan'da Hava Kuvvetlerinin eğitim uçağı düştü Dünya
Hindistan'da Hava Kuvvetlerinin eğitim uçağı düştü
Merkez Bankası’ndan KMM için yeni karar Ekonomi
Merkez Bankası’ndan KMM için yeni karar
Şampiyonlar Ligi Galatasaray çağrısı yaptı Spor
Şampiyonlar Ligi Galatasaray çağrısı yaptı
Antalya'da sığınmacıdan Türk kadına taciz: 'Fiyatın ne kadar' diye sordu, kadın sinir krizi geçirdi Güncel
Antalya'da sığınmacıdan Türk kadına taciz: 'Fiyatın ne kadar' diye sordu, kadın sinir krizi geçirdi
Yulaf yiyen 13 kişi öldü. 4 kişi komada Güncel
Yulaf yiyen 13 kişi öldü. 4 kişi komada
MSB: 3 terörist daha teslim oldu Güncel
MSB: 3 terörist daha teslim oldu