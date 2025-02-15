İstanbul’da ölüme meydan okudu! Forklift yardımıyla çıktı…

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul’un Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde bir kişi yetersiz güç geldiğini düşündüğü bir noktada elektrik kablolarının arızalandığını düşünerek forklift yardımıyla çıkarak kablolarla oynadı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir şahıs, yetersiz güç geldiğini düşündüğü bir nokta nedeniyle elektrik kablolarının arızalı olduğunu düşündü. Forklift yardımıyla tırmandığı elektrik kablolarını onarmaya çalıştı. İlginç anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde forklift yardımıyla elektrik direğine tırmanan bir şahıs, elektrik kablolarıyla oynadı. Bir şahıs, kaçak elektrik çekildiğini düşünerek o anları video kaydına aldı. BEDAŞ ekipleri bölgede yaptığı çalışmalar sonucunda herhangi bir kaçak elektrik çekilmediğini tespit etti. Şahsın elektrik kablolarının arızalı olduğunu düşünerek kendince onarım yapmak maksadıyla işlemi gerçekleştirdiği öğrenildi.

İstanbul’da ölüme meydan okudu! Forklift yardımıyla çıktı…

İstanbul’da ölüme meydan okudu! Forklift yardımıyla çıktı…

İstanbul’da ölüme meydan okudu! Forklift yardımıyla çıktı…

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