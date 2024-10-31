İstanbul'da on binler koşacak

İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu 3 Kasım’da koşulacak. Dünyada iki kıta arasında yapılan tek maraton özelliğine sahip olan maratonunu pazar günü saat 09.00’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başlatacak. Toplamda 40 bini aşkın kişinin başvurduğu maraton nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar belirli saatler arasında trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen ve dünyada iki kıta arasında yapılan tek maraton özelliğine sahip İstanbul Maratonu’nun 46'ncısı 3 Kasım Pazar günü koşulacak. Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğunu üstlendiği maraton, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından başlatılacak.

Avrupa’nın en büyük altı maratonu arasında yer alan ve Gold Label kategorisinde koşulan maratona, 42K’ya 5 bin 450, 15K’ya 11 bin 800, Kurumsal Koşu’ya 18 bin ve Halk Koşusu’na da 5 bin olmak üzere, 40 bini aşkın kişi başvurdu.

EFSANE ATLET İSTANBUL'DA KOŞACAK

Bin 500’ü gönüllülerden oluşan 9 bin 60 kişinin görev alacağı uluslararası organizasyona aralarında 4 Türk erkek atletin de bulunduğu, 4 kıtadan 31’i erkek ve 16’sı kadın, toplam 47 elit atlet katılacak.

Maratona katılacak sporcular arasında erkeklerde 2:05’in altında derecelere sahip Kenyalı atlet Kenneth Kiprop Kipkemoi ve Etiyopyalı atlet Abebe Negewo; kadınlarda ise eski Boston Maratonu şampiyonu Kenyalı efsane atlet Sharon Jemutai Cherop ile ilk kez maraton koşacak olan Betty Chepkemoi Kibet öne çıkıyor.

Erkekler ve kadınlarda birincilere 45’er bin dolar ödülün verileceği İstanbul Maratonu’nda toplamda 10 milyon 375 bin liralık ödül dağıtılacak.

BÜYÜK MARATON 09.00’DA BAŞLAYACAK

Başlangıç noktası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu girişi olan maraton, saat 08.45’teki tekerlekli sandalye yarışıyla başlayacak.

Büyük maraton olan 42K koşusu ise saat 09.00’da başlayacak. Ardından başlayacak olan 15K koşusunun birinci startı 09.19’da, ikincisi 09.38’da ve üçüncüsü 10.05’te de verilecek.

Kurumsal Koşu’da ilk start 10.32’de, ikincisi11.06’da ve üçüncüsü de 11.40’ta verilecek. Renkli görüntülere sahne olan ve yaş sınırının 14’e düşürüldüğü Halk Koşusu için ise start düdüğü, saat 12.14’te çalacak. Göğüs numarası olmayan koşucular parkura alınmayacak.

Maratona katılacak çipli sporcular, yarış başlangıç noktasına vapurlarla taşınacak. 07.00-08.00 saatleri arasında Kabataş ve Eminönü iskelelerinden Beylerbeyi iskelesine seferler yapılacak.

07.00-08.00 saatleri arasında ayrıca Üsküdar Marmaray durağıyla Beylerbeyi arasında otobüslerle ring seferleri yapılacak. Halk Koşusu’na katılacaklar için de Mecidiyeköy’den 09.15-10.15 saatleri arasında otobüsler kaldırılacak. Maratonun yapılacağı 3 Kasım’da İBB’nin işlettiği tüm toplu ulaşım araçları göğüs numarasını gösterenlere ücretsiz olacak.

MARATON NEDENİYLE TRAFİĞE KAPANACAK YOLLAR

Maraton nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 3 Kasım’da saat 03.00’te trafiğe kapatılacak ve saat 14.00’te trafiğe yeniden açılacak. Maratonun trafiğe kapatılacak tüm parkurun tamamıysa, saat 15.30’da trafiğe açılmış olacak.

Maraton nedeniyle trafiğe kapanacak yollar şu şekilde:

Abdullahağa Caddesi (Beylerbeyi Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Bağlantı yolları ve Beylerbeyi İskelesi (Akım Beylerbeyi Çamlıca Caddesine doğru verilecek), Kısıklı Caddesi, D-100 kuzey ve güney katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önü D-100 Karayolu güney katılım, Mahiriz Caddesi D-100 güney katılım, Altunizade Köprü üzeri D-100 güney-kuzey katılım, Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi katılım, Güney Zincirlikuyu ayrımı, Sait Çiftçi katılımı, Fenerbahçe Göztepe’den gelip TEM ayrımına katılım, Botanik Bahçesi’nden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım, Kuzey Ataşehir’den Rıdvan Dedeoğlu’na katılım, FSM turnikelerinden gelip 1. Çevre Yolu ayrımı, güneyden gelip kuzeye katılım, Mustafa Kemal köprüsü altından kuzeye katılım, Altunizade köprü altı Halk Koşusu’nun başladığı yer, Maraton ile Halk Koşusu arası, park girişi, maratonun başladığı yer, park çıkışı, park çıkışı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası, Avrupa yakasında, Merkez Komutanlığı ışıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi köprü katılımı (E-5 Karayolu güney katılım), Sabancı Lisesi önü, Yıldız ışıklar, Akdoğan sokak girişi, Ressam Hamdi Bey, Bostancı Veli, Abbasağa, Hasfırın, Serence Bey sokaklar, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş meydan, Vestel ışıklar, Palangalar ışıklar, Ortaköy meydanı, Muhakkik Sokak girişi, Akaretler ışıklar, VİP Otel önü, Süzer Plaza önü, Kadırgalar caddesi toprak yol dönüşleri, Mete kavşağı, Gümüş caddesi başı, Gümüşsuyu’ndan toprak yola iniş, Dolmabahçe ışıklar, Kahve Dünyası önü, Akyol caddesi başı, Meclis-i Mebusan Yokuşu başı, Aydilimi pastanesi yanı, Kabataş ışıklar, Fındıklı ışıklar, Deniz Limanı çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen caddesi gelişi, Boğazkesen ışıklar, Tophane ışıklar, Revani sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy meydanı, Perşembe Pazarı ışıklar, Azapkapı’dan Tarlabaşı’na mecburi istikamet, Şişhane meydanı’ndan Bankalar caddesi girişi, Tarlabaşı’ndan Perşembe Pazarı’na giriş, Şişhane ışıklardan Kasımpaşa’ya mecburi yön, Kasımpaşa’dan Unkapanı köprüsü ayrımı, Perşembe Pazarı’ndan Unkapanı köprüsü ayrımı, Sahil Kennedy caddesi Ataköy Havuzlu Kavşak’tan Sirkeci ışıklara kadar kuzey ve güney istikameti, Ragıp Gümüşpala caddesi, Reşadiye caddesi, Atatürk bulvarı, Mustafa Kemal Paşa bulvarı, Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan caddesi, Klodfarer caddesi, Nuruosmaniye caddesi, Ayasofya meydanı ile Galata ve Unkapanı köprüleri ile Avrasya Tüneli

“GİYSİ KUMBARASI” İLE GİYSİLER İHTİYAÇ SAHİPLERİYLE BULUŞTURULACAK

2008’den bu yana, 20 milyon dolar bağışın da toplanmasına vesile maraton bu yıl Spor İstanbul, İstanbul Vakfı ve Enstitü İstanbul İSMEK, “Giysi Kumbarası” projesine imza atacak. Maraton katılımcılarının bağışlayacağı giysiler, hijyenik temizlikleri yapıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Bu giysilerden dönüşüme tabi olanlardan da yeni ürünler üretilerek, yine ihtiyacı olanlara ulaştırılacak.

Bu yıl 100. kuruluş yılını kutlayan Türkiye İş Bankası’nın geçen yıldan itibaren isim sponsorluğunu üstlendiği İstanbul Maratonu’nun ana sponsoru Sportive olurken, Huawei maratonun zaman sponsoru, One Bond tedarik, Soundcore by Anker teknoloji, Kızılay, Züber, MG, Tchibo, Saf, Fomilk ve Hamidiye tedarik ve Karnaval da medya sponsoru oldu.