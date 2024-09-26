İstanbul'da otomobil otobüs durağına daldı. Dehşet dolu anları kamera kaydetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da otomobil otobüs durağına daldı. Dehşet dolu anları kamera kaydetti

İstanbul’da nüfusun en yoğun olduğu yerlerden birisi olan Esenyurt’ta yaşanan bir kaza yürekleri ağza getirdi. Lastiği patlayan bir araç önce bir yayaya çarptı sonrasında ise durakta otobüs bekleyen vatandaşların arasına daldı. Kazada şans eseri kimse hayatını kaybetmezken o anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olay, bugün saat 11.20 sıralarında Güzelyurt Mahallesi mevkiinde D-100 Yanyol'da meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolündeki 34 KGH 011 plakalı otomobilin Edirne istikametinde seyir halindeyken lastiği patladı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırımda yürüyen yayaya çarptı ardından otobüs durağına daldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Yaralı yaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün burnu bile kanamadığı kazada büyük faciadan dönüldü.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaldırımdaki yayaya çarpıp savrulduğu anlar yer alıyor.

Ardından otomobilin otobüs durağına daldığı, durakta bekleyen vatandaşların korkuya kapılarak kaçtığı, kaçarken 2 vatandaşın yere düştüğü görülüyor. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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