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İstanbul'da otomobile silahlı saldırı. Ölü ve yaralı var

Pendik'te içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobile, bir şahıs tarafından ateş açıldı. Kurşunlanan otomobil içerisindeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 13:32
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İstanbul'da otomobile silahlı saldırı. Ölü var

İstanbul'da otomobile silahlı saldırı. Ölü ve yaralı var
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İHA'nın haberine göre, olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde park halinde bulunan 34 BNY 737 plakalı otomobile, yürüyerek gelen bir şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. 

Kimliği henüz belirsiz kişi, içerisinde Sefer Acar ve Murat Özgani'nin bulunduğu otomobilin arka camından ateş açtı. Açılan ateş ile araç içinde bulunan Sefer Acar ve yan koltukta oturan Özgani de yaralandı. 

Saldırı sonucu saldırgan olay yerinden koşarak kaçarken vurularak yaralanan Özgani de otomobilden inip koşarak uzaklaştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi. 

Sağlık ekipleri ağır yaralı halde bulunan Sefer Acar'ı Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Otomobil içerisinde silahlı saldırıya uğrayan Sefer Acar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri otomobil ve etrafında inceleme yaparken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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