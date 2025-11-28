Korkutan olay, sabah saat 09.30 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı’ndaki bir otelde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kişi ya da kişiler tarafından bölgedeki otele pimi çekilmiş el bombası atıldı. Panik olan vatandaşlar hemen emniyet güçlerine haber verdi. Polis ekipleri hemen olay yerine intikal etti ve çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Bomba uzmanları patlamayan bombayı etkisiz hale getirdi. Güvenlik kameralarını incelemeyen polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.