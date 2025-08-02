İstanbul’da peş peşe silahlı saldırı! Keşif anları görüntülendi

Olay, dün akşam saatlerinde Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Penguen Sokak'ta saat 22.00 sıralarında gerçekleşen olayda kimliği henüz öğrenilemeyen kişiler tarafından bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Saat 23.30 sıralarında Serçe Sokak'ta gerçekleşen saldırıda ise plakasız motosikletle gelen kasklı iki kişi, evinin önünde oturan bir kişiye silahlı saldırı düzenledi. Her iki saldırıda birer kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken, polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

SALDIRI ÖNCESİ KEŞİF KAMERADA

Saldırılardan birinde, plakasız motosikletle hedefteki kişinin sokağına gelen saldırganların, keşif için bölgede tur attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kasklı saldırganların sokağa girip bir süre sonra uzaklaştıkları görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.