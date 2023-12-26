İstanbul'da PKK operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısına yönelik Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Güngören, Küçükçekmece, Sultangazi ve Silivri ilçelerinde toplam 17 adreste 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet gösteren örgüte yapılan operasyonlarda elde edilen dijital materyallerde fotoğrafı tespit edilen ve örgütle irtibatlı olup işbirlikçi faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 17 şüpheliye yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan, yapılan aramalarda şüphelilere ait dijitallere el konulduğu öğrenildi.