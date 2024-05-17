İstanbul'da PKK'ya finans operasyonu

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine finansal destek sağlayan kişileri belirlemek ve yakalamak amacıyla bir çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, şüpheli buldukları kişileri fiziki ve teknik olarak takibe alan ekipler, şüphelilerin terör örgütü yayınlarını satışa sunduğunu ve PKK/KCK destekçisi olduklarına inandıkları kişilerden kurban derisi, fitre ve zekat adı altında para topladıklarını tespit etti.

Polis ekipleri, bu şüpheliler hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'ndan da bilgi aldı. MASAK raporlarına göre, toplanan paraların terör örgütünün içerisindeki tutuklu, hükümlü yakınlarına, kırsal alanda faaliyet gösterirken hayatını kaybedenlerin ailelerine ve cezaevlerindeki destekçilerine aktarıldığı belirlendi.

Polisin yürüttüğü çalışmaların ardından, para toplama faaliyetlerinde bulunan 4 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında 4 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ruhsatsız pompalı tüfek, tabanca, 181 mermi, bir miktar ziynet eşyası, 10 bin euro, 30 bin dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.