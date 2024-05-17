İstanbul'da PKK'ya finans operasyonu

Kaynak: DHA
İstanbul'da PKK'ya finans operasyonu
İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya finansal destek sağladıkları şüphesiyle kurban derisi, zekat ve fitre parası adı altında para topladıkları iddia edilen kişilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine finansal destek sağlayan kişileri belirlemek ve yakalamak amacıyla bir çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, şüpheli buldukları kişileri fiziki ve teknik olarak takibe alan ekipler, şüphelilerin terör örgütü yayınlarını satışa sunduğunu ve PKK/KCK destekçisi olduklarına inandıkları kişilerden kurban derisi, fitre ve zekat adı altında para topladıklarını tespit etti.

Polis ekipleri, bu şüpheliler hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'ndan da bilgi aldı. MASAK raporlarına göre, toplanan paraların terör örgütünün içerisindeki tutuklu, hükümlü yakınlarına, kırsal alanda faaliyet gösterirken hayatını kaybedenlerin ailelerine ve cezaevlerindeki destekçilerine aktarıldığı belirlendi.

Polisin yürüttüğü çalışmaların ardından, para toplama faaliyetlerinde bulunan 4 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında 4 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ruhsatsız pompalı tüfek, tabanca, 181 mermi, bir miktar ziynet eşyası, 10 bin euro, 30 bin dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

55009-1.jpg

55009-2.jpg

55009-3.jpg

55009-4.jpg

55009-5.jpg

55009-6.jpg

55009-7.jpg

55009-8.jpg

Son Haberler
Sofraların vazgeçilmezi 200 TL'den satışta! Dağlardan toplanan bitkilerden yapılıyor Yaşam
Sofraların vazgeçilmezi 200 TL'den satışta! Dağlardan toplanan bitkilerden yapılıyor
Fabrikadaki gizli kamera skandalı sonrası komik açıklama Gündem
Fabrikadaki gizli kamera skandalı sonrası komik açıklama
16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranıyordu. Yakalandı Yerel Haberler
16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranıyordu. Yakalandı
Danıştay Suriyeli teröristi sınır dışı ettirmedi. Bu karar 'Türk milleti adına' verildi Gündem
Danıştay Suriyeli teröristi sınır dışı ettirmedi. Bu karar 'Türk milleti adına' verildi
Spor medyası tamam da sporla alakası olmayan gazetecilerin Roma gezisinde işi ne? Spor
Spor medyası tamam da sporla alakası olmayan gazetecilerin Roma gezisinde işi ne?
Erkan Yolaç kimdir? Erkan Yolaç öldü mü? Magazin
Erkan Yolaç kimdir? Erkan Yolaç öldü mü?
Perulu muhalifler yeni bir girişimde bulundu Dünya
Perulu muhalifler yeni bir girişimde bulundu