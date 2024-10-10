İstanbul'da PTT aracı ile servis minibüsü ile çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında İstanbul Havalimanı Göktürk yol ayrımında meydana geldi. İstanbul Havalimanı istikametine giden PTT’ye ait 34 HAT 074 plakalı kargo dağıtım aracı, aynı yönde seyreden 34 EFL 246 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda bulunan 6 kişiden 4’ü yaralandı ve yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerinde yardım amaçlı duran bazı vatandaşlar, motor kısmı koruması tamamen açılmış ve yere yakıt ile yağ damlatan araçların yanında sigara içerken, bazıları ise ekiplerin çalışmaları sırasında kaza yerinde dolaşıp sohbet etti. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı, ancak araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.