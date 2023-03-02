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İstanbul'da rezidansta zorla tutulan 26 kadın kurtarıldı

İstanbul Bahçelievler’de bir rezidansta zorla tutulan 26 Endonezyalı kadın kurtarıldı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 11:05
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İstanbul'da rezidansta zorla tutulan 26 kadın kurtarıldı

İstanbul'da rezidansta zorla tutulan 26 kadın kurtarıldı
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DHA’nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Bahçelievler’deki bir rezidansta çok sayıda Endonezyalı kadının zorla tutulduğuna dair ihbar aldı.

İhbarı değerlendiren polis, ofis ve daire olarak kullanıldığı tespit edilen adreste zorla tutulan 23 kadın bulundu. Kadınları zorla alıkoyan kişilerin İran uyruklu Y.K. ile Irak uyruklu T.M. ve R.N.S. olduğu belirlendi. Şüphelilerden T.M.’nin evinde yapılan aramada 3 Endonezyalı kadın daha bulundu. 2 ayrı adreste zorla tutulan 26 kadın polis ekiplerince kurtarıldı.

Polis konuyla ilgili yaptığı araştırmalarda mağdur kadınların kendi ülkelerinde bir şirketle anlaşarak ayda 300 dolar karşılığında Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecekleri, Türkiye’yi transit olarak kullandıkları, Türkiye’ye geldikten sonra yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekledikleri, bu sırada da 3 şüpheli tarafından zorla alıkondukları ortaya çıktı. Şüphelilerin 2 ay boyunca kadınları evlerde beklettikleri, bu süre içerisinde pasaportlarına ve cep telefonlarına el konulduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.K. ile T.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken R.N.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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