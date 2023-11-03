İstanbul'da röntgen skandalı. İBB'nin kameraları böyle kullanılmış

Kağıthane İtfaiye Komuta Merkezi'nde görevli 3 çalışanın, 2021 yılında İBB'ye ait afet kameralarını kullanarak otel ve evleri görüntüledikleri iddiasıyla dava açıldı.

KAYNAK: İHA
İstanbul'da röntgen skandalı. İBB'nin kameraları böyle kullanılmış

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı tarafından kamuya açık alanlarda kullanılmakta olan kameraların, Kağıthane İtfaiye Komuta Merkezinde görevli 3 şüpheli tarafından "görevin verdiği yetki kötüye kullanılarak" kamunun ve kişilerin mağduriyetine neden olunduğu iddia edildi.

TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine İstanbul Valiliği İdare Denetim Müdürlüğü ön inceleme yaptı. Müfettişlerin incelediği görüntülerde, Mayıs- Haziran-Ağustos ve Eylül 2021 tarihlerinde afet kamerasının Taksim Odakule'de ve Ataşehir'de amacı dışında kullanılarak otel ve binaların ışığı yanan pencerelerinden içerideki insanlara yakın çekim yapıldığı tespit edildi.

Kameranın bilgisayardan operatör tarafından sağa-sola, yukarı-aşağı hareket ettirildiği ve yakınlaşma-uzaklaştırma yapıldığı, görüntülerin afet kameralarının kuruluş amacıyla ilgili olmadığı belirlendi.

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Rapor sonrasında şüpheliler hakkında soruşturma izni verildi. Şüphelilerden O.A. ve Ü.Ç. bu karara itiraz etti, ancak Bölge İdare Mahkemesi 1. Ceza Dairesi itirazı reddetti.

3 PERSONELE DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli S.M, Ü.Ç. ve O.A.'nın kuruma ait kullanıcı adı ve şifre girilerek kullanılması gereken kameraları, görevlerinin gereklerine aykırı şekilde kullandıkları belirtildi. Şüpheli S.M.'nin, üzerine atılı iddiaları doğrulayacak nitelikte ifade verdiği ve pişman olduğunu beyan ettiği, şüpheliler Ü.Ç. ve O. A.'nın ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri anlatılan iddianamede, S.M. ve Ü.Ç.'nin atılı suçu farklı zamanlarda birden fazla kez işlediklerinin tespit edildiği vurgulandı.

Bu nedenle S.M. ve Ü.Ç.'nin "Zincirleme şekilde görevi kötüye kullanmak" suçundan 7 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisleri istenirken; O.A.'nın "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi talep edildi. Şüpheliler hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

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MAĞDURLAR TESPİT EDİLEMEDİ

Öte yandan ön inceleme raporlarında "Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu" yönünden de inceleme yapılmışsa da bu suçun soruşturmasının şikayete tabi olduğu olayda kamera görüntülerinin uzaktan ve genel nitelikte olması nedeniyle mağdur tespitinin mümkün olmadığından özel hayatın gizliliğini ihlal suçu yönünden ayrıca bir değerlendirme yapılmadı. 15 personel hakkında da takipsizlik kararı verildi.

"ÖZEL HAYATA İLİŞKİN GÖRÜNTÜ İZLEMEDİM"

Duruşmalarda savunma yapan tutuksuz sanıklardan S.M., "İzlediğim görüntülerde yalnızca namaz kılan bir kadın vardı. Diğerlerini bilmiyorum. Kaldı ki kamerayla en çok oynayan bendim. Göstermiş olduğunuz kişilerin özel hayatına ilişkin herhangi bir görüntü izlemedim" dedi. Sanık Ü.Ç, "Benim kullanıcı adım bile bulunmamaktadır. Hiçbirini ben izlemedim" derken, sanık O.A. ise "Benim izlediğim görüntülerde kişiler yoktu" diye konuştu.

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