İstanbul'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

İstanbul'da meteorolojinin uyarısının ardından bastıran kar yağışı yolları bembayaz yaptı.
Trafiğe çıkanlar, lastikleri karlı yollara uygun olmayan sürücüler zor anlar yaşadı.
Ümraniye'de rampadan yukarı çıkamayanlar buzlu yollarda, kaya kaya ilerledi
Buzlu yollarda rampayı çıkamayan araçlar kar lastiği de olsa geri dönmek zorunda kaldı
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