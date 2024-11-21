İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Sürücüler de trafikte zorluk çekti

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Sürücüler de trafikte zorluk çekti

Meteorolojinin uyarıları sonrası şiddetli lodosun ardından sağanak yağış başladı. Sarıyer'de etkili olan sağanak yağış sırasında kimi balık tuttu; kimileri de yürüyüş yaptı.

Meterolojinin uyarıları sonrasında İstanbul'da lodos sabah saatlerinde etkisini artırdı. Lodosun etkili olmasının ardından öğle saatlerinde sağanak yağmur başladı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üstündeki kara bulutlar kameraya yansıdı. Bağcılar'da ise öğle saatlerinde başlayan yağış bir anda etkisini artırdı. Yağış alan noktalarda zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların bazıları duraklara bazıları ağaç altlarına bazıları da üst geçit altına sığındı. Sağanak yağmurun etkisiyle sürücüler de trafikte güçlükle ilerledi. Hızlarını düşürmek zorunda kalan sürücüler trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldı.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Sürücüler de trafikte zorluk çekti

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Sürücüler de trafikte zorluk çekti

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Sürücüler de trafikte zorluk çekti

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Sürücüler de trafikte zorluk çekti

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Sürücüler de trafikte zorluk çekti

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Sürücüler de trafikte zorluk çekti

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Sürücüler de trafikte zorluk çekti

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Sürücüler de trafikte zorluk çekti

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