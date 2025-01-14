İstanbul'da sahte alkolden 2 kişi daha öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bakırköy ve Başakşehir'de ev yapımı alkol içen 2 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, ev yapımı tabir edilen alkolden içilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Bakırkör'de yaşayan Gültekin Memecan (62) ve iki arkadaşı birlikte alkol aldıktan sonra ayrılarak evlerine gitti. Ancak bir süre sonra Memecan'ın 2 arkadaşı fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Bu sırada şahıslar Memecan'ı arayarak durumu bildirdi.

Ancak Memecan kendisinde herhangi bir belirti olmadığını belirterek alkol tüketmeye devam etti. Memacan da bir süre sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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"HASTANEYE GİTMEDİ İÇMEYE DEVAM ETTİ"

Kardeşinin ölüm haberini alarak Adli Tıp Kurumuna gelen Gültekin Memeca'nın abisi Erdal Memecan, "Perşembe günü arkadaşları ile içerken arkadaşları hastaneye gidiyor. Bizim birader kendini iyi hissettiği için hastaneye gitmeyi kabul etmiyor" dedi.

Memecan "Pazartesi sabahı fenalaşıyor. Ev arkadaşı hastaneye kaldırıyor. 09.00 gibi entübe ediliyor. Gece ölüyor. Sürekli içerdi. Sahte alkolü nereden aldığını tam olarak bilmiyoruz. Eminönü bölgesinde diye duyduk. Eşinden ayrılmıştı, pek görüşemiyorduk" ifadelerini kullandı.

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"ZEHİR İÇMESİNLER"

Sahte alkol tüketimine tepki gösteren Erdal Memecan, "Sahte alkol içmesinler. Bile bile zehir yani. Bile bile tüketmeleri bana mantıksız geliyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı'' diye konuştu.

Sahte alkolden bir diğer ölüm ise Başakşehir'de yaşandı. Pazartesi günü ev yapımı alkol tüketen Türkmenistan uyruklu Agajan Başimov (34) bir süre sonra fenalaştı. Ambulansla hastaneye götürülen Başimov tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenazeler yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

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