İstanbul'da sahte içkiden zehirlenen 7 kişiden 2'si öldü

İstanbul'da Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde sahte içkiden zehirlenme vakaları yaşandı. Yapılan tıbbi incelemelerde, bu sahte içkilerden zehirlenen 7 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sahte içki dağıtımıyla ilgili soruşturma başlattı.

Şişli ve Beyoğlu'nda hastanelere başvuran zehirlenmiş 7 kişinin, sahte içki tükettiği belirlendi. Bu kişilerin tedavi süreçleri sırasında 2'si hayatını kaybetti. Polis, sahte içkilerin dağıtıldığı yerleri tespit etti ve operasyon başlattı.

Beyoğlu’ndaki Dolapdere Caddesi’nde bulunan bir dairede yapılan operasyonda, yaklaşık 400 litre sahte içki ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Şişli'deki Kurtuluş Caddesi'nde bulunan bir tekel bayiine yönelik başka bir operasyonda ise, bayi yakınlarında motorlu kuryeler üzerinde sahte içki ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet güçleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor ve sahte içki satan kişilere yönelik operasyonlar devam ediyor.