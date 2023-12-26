İstanbul'da sahte ilaç operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda, suç örgütü lideri D.T. ve yakın akrabalarının yönettiği 16 farklı ilaç firmasında görevli toplam 38 şüphelinin, toplam ihracat değeri 98 milyon 26 bin 348 lira olan 11 türde sahte ilacı, 2020-2022 yılları arasında İran vatandaşı olan kişilere hileli davranışlarla sattıkları tespit edildi.

Soruşturmada, hileli davranışlarla şahısların aldatıldığı belirlenirken, müştekilerden Navıd Razaei Anvari'den 3 milyon 500 bin euro, Alı Akbar Kokobzadeh'den 1 milyon 800 bin euro para alındığı, ayrıca KDV iadesi başvurusuna konu edilen iade alınan tutarın 1 milyon 664 bin 993 lira olduğu belirlendi.



BOŞ KUTU VEYA ETKİSİZ İLAÇLARI İHRAÇ ETTİLER

İhraç edildiği beyan edilmesine karşın gerçekte ihraç edilmediği ve yurtiçi piyasada kayıt dışı satıldığı tespit edilen toplam 100 bin 751 adet Pregabalin etkin maddeli yeşil reçeteye tabi ilacın, 2021-2022 yıllarında farklı tarihlerde yurt dışına ihraç ediliyormuş gibi gösterildiği ancak ilaçların kutularından çıkartılarak boş kutu şeklinde veya gerçek ilaçların yerine herhangi bir etkisi olmayan ilaçların kutulara konduğu öne sürüldü.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Söz konusu iddialara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, 38 şüpheliye yönelik 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'suç örgütüne üye olmak', 'suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

24 KİŞİ YAKALANDI

Düzenlenen operasyon sonucu 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor.