İstanbul’da sahte pasaport operasyonu! 10 gözaltı

Sahte pasaport operasyonu

Şüphelilerin, sahte belgeleri “hediyelik eşya” görünümü vererek kargoladıkları tespit edildi. Yakalanan 10 şüpheliden 8’i mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı suçlarını aydınlatmaya yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir suç organizasyonunu ortaya çıkardı.

Elde edilen bilgilere göre, sahte kimlik, pasaport, sürücü belgesi ve oturum kartı gibi belgelerin, Avrupa ülkelerine hediye eşyası süsü verilerek kargolandığı belirlendi.

Operasyon sırasında, 30 Temmuz’da Fransa’ya gönderilen bir kargonun içinde sahte kimlik tespit edildi ve bu kargonun göndericisi olan M.B. takibe alındı. Yapılan takip sonucunda, 14 farklı kargo içerisinde, çeşitli ülkelere ait toplam 17 sahte kimlik bulundu. Takip edilen şüphelinin Fatih’teki iş yeri tespit edilerek operasyona başlandı. Bu operasyon sırasında, iş yerine başka bir şüpheli tarafından getirilen kargo açıldığında, 25 farklı ülkeye ait kimlik kartları ele geçirildi.

Elde edilen bu bilgilere dayanarak, polis ekipleri, operasyonlarını genişleterek sahte belge üretme konusunda yetenekli şüphelileri belirledi. Farklı adreslerde yapılan baskınlarda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonlar sırasında, 35 ülkeye ait pasaportlar, 254 farklı ülkeye ait kimlik kartları, 25 ülkeye ait vize etiketleri ve sahte belge yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin sahte pasaport başına 2 bin dolar, kimlik kartı için ise 1.500 dolar talep ettikleri öğrenildi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda ele geçirilen sahte belgeler ve bu belgelerin yapımında kullanılan malzemeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.