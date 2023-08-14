İstanbul'da sahte savcı ve avukat suçüstü yakalandı

İstanbul’da kendilerini savcı ve avukat olarak tanıtan 2 kişi, bir aileyi 700 bin lira dolandırmak üzereyken suçüstünde yakalandılar.

İstanbul'da sahte savcı ve avukat suçüstü yakalandı

İstanbul’da kendilerini savcı ve avukat olarak tanıtan 2 kişi, cezaevinde bulunan bir tutukluyu dışarıya çıkarmak için bir kafeteryada ailesi ile buluştu. Aile üyeleri ile para alışverişi yaptıkları esnada, polis kontrolüne takıldılar.

Sabah gazetesinden alınan habere göre, Kendisini avukat olarak tanıtan Adnan K.'nin tehdit suçundan "aranıyor" olduğu görüldü. Bunun üzerine sözde savcı Ahmet A., cebinde bulunan savcı kimliğini göstererek böyle bir durumun mümkün olmayacağını söyledi.

Polislerin şüphesi üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na ait Hâkim-Savcı Kartı sistemden sorgulanınca bu kartın da sahte olduğu ortaya çıktı. Bu sırada masada bulunan ve cezaevindeki yakınlarının dışarı çıkması için 700 bin lira veren vatandaşlar polise şüphelilere 350 bin lira daha vereceklerini, kendilerini avukat-savcı olarak tanıttıklarını ve şikâyetçi olduklarını belirttiler.

Karakola götürülen şüphelilerden sahte savcı Ahmet A., sahte kimliği kendisinin düzenlediğini, bir arkadaşının yönlendirmesiyle cezaevinde cinsel suçlardan tutuklu bir kişinin çıkarılması için şahıslarla görüşerek kız arkadaşının hesabına 700 bin lira attırdığını ve yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledi. Sahte avukat Adnan K., ise kendisini avukat olarak tanıtmadığını masada konuşulan konulardan uzak olduğunu belirterek üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

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