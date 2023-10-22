İstanbul’da Salı gününe dikkat, bazı yollar ulaşıma kapatılacak

Editör: Murat Öztürk
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Vatan Caddesi’nde yapılması planlanan provanın Uzman Erbaş Seçme Sınavı ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) nedeniyle iptal edildi, prova 24 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek. Salı Günü saat 06.00’dan itibaren provanın bitişine kadar Vatan Caddesi’nde bazı bağlantı yolları kapalı kalacak.
İşte 24 Ekim Salı günü kapalı olacak yollar:
Adnan Menderes Bulvarı
D100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
Hal yolu, güney istikameti Bayrampaşa ayrımı
Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı girişler
Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı girişleri
Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri
Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar.