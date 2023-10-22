İstanbul’da Salı gününe dikkat, bazı yollar ulaşıma kapatılacak

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramında yapılacak kutlamalar öncesinde gerçekleştirilecek olan provadan dolayı Salı günü bazı yolların ulaşıma kapatılacağını bildirdi.

İstanbul’da Salı gününe dikkat, bazı yollar ulaşıma kapatılacak

Editör: Murat Öztürk

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Vatan Caddesi’nde yapılması planlanan provanın Uzman Erbaş Seçme Sınavı ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) nedeniyle iptal edildi, prova 24 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek. Salı Günü saat 06.00’dan itibaren provanın bitişine kadar Vatan Caddesi’nde bazı bağlantı yolları kapalı kalacak.

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İşte 24 Ekim Salı günü kapalı olacak yollar:

Adnan Menderes Bulvarı

D100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Hal yolu, güney istikameti Bayrampaşa ayrımı

Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı girişler

Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı girişleri

Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar.

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