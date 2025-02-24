İstanbul'da şaşırtan görüntü! Kıyıları kapladı

Kaynak: AA
İstanbul'da şaşırtan görüntü! Kıyıları kapladı

İstanbul Boğazı'nın Sarıyer ve Beşiktaş kıyılarında su yüzeyini denizanaları kapladı.

İstanbul Boğazı'nın Sarıyer ve Beşiktaş kıyılarında su yüzeyi denizanasıyla kaplandı.

Boğaz'ın Sarıyer ve Beşiktaş kıyısında yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyı kesimlerinde su yüzeyini kaplayan denizanalarıyla karşılaştı.

Sarıyer'de balık tutmak için sahile inen Nasuh Çalışkan, 2 aydır aynı bölgeye balık tutmak için geldiğini, suda kirlilik, müsilaj ve denizanaları gördüğünü anlattı.

Balık tutmakta zorlandıklarını belirten Çalışkan, "Balık yakınlaştığı zaman 1 saat sonra uzaklaşıyor. Denizin pisliğinden dolayı burada balık yakalayamıyoruz. Bir an önce temizlenmesini istiyoruz. Sadece burada değil başka yerlerde de var aynı sorunlar. O sorunların çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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