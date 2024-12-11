İstanbul'da servis aracıyla uyuşturucu satmışlar! Polisleri bile şaşkına çevirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 6 Aralık 2024 tarihinde Maltepe Küçükyalı Mahallesinde ihbar üzerine bir servis minibüsünün narkotik madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine baskın yapıldı.

Plaka bilgilerini tespit eden ekipler aracı izlemeye başladı. Şüpheli bir şahsın araca bindikten sonra araç şoförü ile para alışverişi yaptığının belirlenmesi üzerine şahıslar gözaltına alındı.

Kimlik bilgileri tespit edilen A.K.(36) ve M.A.G.(54) isimli şahısların yapılan kontrollerinde A.K.'nin daha önceden de sabıkalı olduğu öğrenildi. A.K.'nin "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kaydının olduğu belirlendi. Şahıslara yapılan sorgulama sonucunda ise A.K.'nin parayı aldıktan sonra suç unsuru maddeleri ikamet adresinden getireceğinin anlaşılması üzerine şahsın aynı mahallede bulunan adresine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon neticesinde adreste yapılan aramalarda; 810 gram marihuana, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet fişek, 1 adet cep telefonu, 62 bin 100 TL nakit para ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan M.A.G. isimli şahıs hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

A.K. isimli şahıs ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.