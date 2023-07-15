İstanbul’da sıcaktan bunalan vatandaşlar plajlara akın etti

Türkiye’de sıcak hava dalgasının etkisini arttırmasıyla, İstanbul’da vatandaşlar sahillere akın etti. Caddebostan Plajı’nda denize akşam son giriş saati 18.30 olmasına rağmen, sıcaktan bunalan vatandaşlar plajda yoğunluk oluşturup denize girdi. Serinlemek için sahillere akın eden vatandaşların bir kısmı yüzdü, bir kısmı ise yanında getirdikleri yiyecekleri aileleriyle beraber yedi. Geç saatlere kadar sahilde vakit geçiren vatandaşlar, sıcaklardan bunaldıklarını ifade ettiler.

“EVLERİMİZDE DURAMIYORUZ”

DHA’ya konuşan vatandaş, Sait Kapçak, “Evlerimizde duramıyoruz. Çok aşırı sıcak, daha önce böyle bir sıcaklık görülmedi. Bir kurye firmasında çalışıyorum. 2 tane poşeti götüremiyorum. 41 derece, serinlemek için sahillere geliyoruz. Denize giriyoruz yine sıcak, oturuyoruz ailemizle çocuklarımızla hep beraber buradayız. Gün içerisinde çalıştığımız için kendi eşimiz dostumuz, akrabalarımızla geliyoruz. Buraya gelenlerin çoğu aile zaten” dedi.

Sahilde ailesiyle gelen Ekrem Çağlar, “Evlerimizde duramıyoruz. Ailemizle serinliyoruz. Her sene geliyoruz. Evimize yakın, hem ücretsiz, memnunuz. Deniz burada serinliyoruz. Biz memnunuz” dedi.

“BURADAKİ SAHİLLERİN ÜCRETSİZ OLMASI GEREKİYOR”

Barış Nadir Mayda, “Öncelikle hava çok sıcak bu aralar. Deniz insanlar için güzel bir şey hem serinliyoruz hem arkadaşlarımızla kaliteli vakit geçiriyoruz. Bazı sahiller ücretli olmuş. Onlara karşıyım. Parası olan vatandaşlar Muğla’ya İzmir’e Antalya’ya denize gidiyorlar. İstanbul’da kalanların biraz daha gelir seviyesi düşük olduğu için bu taraflarda denize gidiyorlar. O yüzden buradaki sahillerin ücretsiz olması gerekiyor. Ya da halka açık yerlerin daha güzel olması gerekiyor. Bu konuda burada şezlonglar var. Şemsiyeler var çok güzel. Çok sık gelmiyoruz. Haftada 1-2 kez geliyoruz. Vakit buldukça geliyoruz” dedi.