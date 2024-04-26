İstanbul’da simide semtine göre zam yapıldı. Gramaj farkı bile yok

YENİÇAĞ ÖZEL HABER / BÜŞRA KAPAN

İstanbul’da simidin fiyatı semtine göre değişiyor. Üstelik gramaj farkı da yok. Bazı simitçiler simidin tanesini 15 TL’ye satmaya başladı. Bu da simide yüzde 50 zammın geldiğini ifade ediyor.

İstanbul’da Simit Fiyatlarındaki Artış Ekonomik Krizin Boyutlarını Gözler Önüne Seriyor

İstanbul, Türkiye’nin en büyük şehirlerinden biri olarak, ekonomik dalgalanmaların etkilerini en derinden hisseden yerleri arasında bulunuyor.

Herkesin neredeyse her gün tükettiği simide ulaşmak artık hayli zorlaştı. Ekonomik krizin hızla büyümesiyle A’dan Z’ye her ürüne gelen zamlar, vatandaşın cebini yakıyor. Maaşlar artırılsa da artan maaşlar cebe girmeden buhar olup uçtu.

ENFLASYON TEMEL FAKTÖR

Türkiye’de tüm bu zamların en temel faktörü ise yüksek enflasyon. Enflasyon mart ayında yıllık bazda yüzde 68,50 olarak açıklandı. Enflasyonda yükselişin hız kesmeden devam ediyor olması fiyatları yukarı yönlü destekliyor. 3 Mayıs Cuma günü nisan ayı enflasyon rakamları yakından izlenecek. Piyasa yorumcuları ise mayıs ayında enflasyonun en yüksek seviyeyi göreceği aktarılıyor. Bu da yeni zamlara kapı aralıyor.

Son dönemde yaşanan ekonomik kriz, günlük yaşamın vazgeçilmezi olan simit fiyatlarına da yansıdı. İstanbul’da simit fiyatlarının 15 Türk Lirası’na (TL) yükselmesi, krizin boyutlarını ve vatandaşların alım gücü üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. 15 TL’ye yükselen simit fiyatları, asgari ücretle çalışan birçok vatandaş için ciddi bir bütçe kalemi haline geldi. Simit fiyatlarındaki bu artış, Türkiye’deki ekonomik krizin sadece bir göstergesi olarak nitelendirilebilir.

YENİÇAĞ SİMİT FİYATLARINI ARAŞTIRDI

Yeniçağ İstanbul’un Yenibosna semtinde simit fiyatlarını araştırdı. 26 Nisan Cuma günü bir adet simidin tanesi tamı tamına 15 TL’den satılıyor. Semt semt adım başı farklılık gösteren bu fiyatlar, vatandaşa her geçen gün şaşkınlık veriyor.

Un İşleri Esnaf Odası’ndan edinilen bilgiye göre, güncelde 100 gr simit 10 TL olarak satışa devam ediyor. Fakat sokaktaki simit satıcılarında fiyatlar değişkenlik gösteriyor.

YENİÇAĞ SOKAK SİMİTÇİLERİNE SORDU

Yeniçağ, sokak simitçilerine fiyat farklılıklarını ve vatandaşın tepkisinin ne olduğu sordu.

Yenibosna’daki bir sokak simitçisi, fiyatların böyle artmasından memnun olmadığı kendilerinin de vatandaşa karşı mahcup olduğunu söyledi. Diğer simitçilerde farklılıkların olmasının sebebine ise zammın uygulanmasının talep edildiğini ve bu talep karşısında bazılarının kâr edilmesi adına ya bu yönünde ya da bu fiyata göre değişiklik yapıldığı aktarıldı.

ANKARA’DA DA 15 TL OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Ankara’daki simit fiyatları da gündemde büyük tepki uyandırmıştı. Ankara Simitçiler Odası’nın çıkarmış oldukları maliyette ise %20 kâr konan simide ardından ikinci defa %35 kâr daha ilave ederek, 15 Türk Lirası olarak simit fiyatını açıkladıkları görülmüştü.