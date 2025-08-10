İstanbul’da şok olay! Bir bidon yüzünden kadını dövdüler

Olay geçtiğimiz günlerde Şahintepe Mahallesi Gamze Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yaşayan Fatma Aksu, aynı sokaktaki dükkanın önünde duran mavi bidonları evinin önüne getirerek evindeki yünleri yıkadı. Bidonların dükkanın önünde olmadığını fark eden iş yeri sahibi Kamil K. ve oğlu Can Polat K., bidonlara tekme atarak yere düşürdükten sonra taş ve tekme atarak Fatma Aksu'nun yaşadığı binanın giriş kapısının camlarını kırdı.

Sesleri duyarak evinden aşağı inen Fatma Aksu ile Kamil K. ve oğlu Can Polat K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba ve oğlu FAtma Aksu'yu darbetti. Aksu, çevredekilerin araya girmesi ile kurtarıldı. Darp raporu alan Fatma Aksu, baba ve oğlu hakkında şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Fatma Aksu'yu ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kadının darbedildiği anlar, sokaktaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

'BENİ HIRSIZLIKLA SUÇLUYORLAR AMA HIRSIZ DEĞİLİM'

Yaşadıklarını anlatan Fatma Aksu, "Bunlar daha yeni taşındılar. Buraya iş yeri açtılar. Anlamadım ki, bir bidon yüzünden böyle kavga mı çıkar. Nedenmiş? Ben izinsiz istedim diye. Çocuğundan istedim, ama beni hırsızlıkla suçluyorlar. Hırsız değilim ben. Aldığımı da inkar etmiyorum, yaptığımı da inkar etmiyorum. Ben 58 yaşındayım. Geldi bir de evi taşladı, küfür etmeye başladı. Evime baskın yaptılar. Bakın camlar kırık. Artık yeter, bunlar bizi de öldürür. Darp raporu aldım, şikayetçi oldum. Devletime güveniyorum ben. Önce Allah, sonra devlet. Daha önce bizim kiracımızdı. 1,5 sene oturdular, 2 aylık kiramı da vermediler. 3 paket çay vermiştim işçileri içsin diye. Daha onu bile vermediler" dedi.

'BİR BİDON ALMIŞ ALTI ÜSTÜ, NEYSE PARASI VERİLİR'

Fatma Aksu'nun kızı İpek Aksu ise, "Annemin şiddete uğraması hiç hoş değil. Bu kadın kaç yaşında? Bu kadının ayağında platin var. Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde ameliyat oldu. Burada itilip kakılması hiç hoş değil. Bidonsa derdi, alıp götürebilirdi. İzinsiz almış diye bahane ediyorlar. Bizim burada tahtalarımız var. Kamil beyler gelip, bunları izinsiz alıp götürebiliyorlar. Komşumuz diye biz ses etmedik. Bir bidon almış altı üstü, neyse parası verilir. Kalkıp da kadını itip kakmalarını, vurmalarını anlamıyorum" dedi.