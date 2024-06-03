İstanbul’da taksici skandalı! Birliktelik teklif ettiği kızlara küfür etti

İstanbul Ataşehir Çevre Yolu’nda saat 00.30 sıralarında taksici ile yolcular arasında kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Melissa K., 2 kız arkadaşıyla birlikte yolculuk yapmak üzere çevirdikleri 34 TCV 50 plakalı taksiye binerken, bir süre sonra gidecekleri yere vardılar.

“BAŞKA ŞEKİLDE DE HALLEDEBİLİRİZ"

Kızlardan Melissa K., taksiciye üstünde para olmadığını ve 90 liralık ücreti İBAN yoluyla hesabına atmak istediğini söyledi ancak alkollü olduğu da iddia edilen taksici, genç kıza yolculuk ücreti karşılığında “başka şekilde de halledebiliriz” diyerek birliktelik talep etti.

Genç kızlar, bu teklifi reddedince taksici onları araçtan kovdu. Çıkan tartışmada taksici iddiaya göre önce genç kızların üstüne yürüdü.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Taksicinin sonradan ise araca binip ağır küfürler savurduğu görülürken, yaşananlar kameralara anbean yansıdı. Taksici olay yerinden uzaklaşırken, genç kızların taksiciden şikayetçi olmadığı öğrenildi.