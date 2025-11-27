İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İmar Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; kültür ve tabiat varlıklarının izinsiz olarak satışını yaptığı belirlenen 12 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu kapsamında başlatılan soruşturmada 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 27.11.2025 günü 8 şüpheliye ait olduğu tespit edilen 9 ikamet ve 3 iş yeri adresinde İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına istinaden eş zamanlı olarak yakalama, arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.

Yapılan aramalar neticesinde; çeşitli ebat ve boyutlarda Yunan, Roma ve Osmanlı İmparatorluk dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 286 adet eser ve obje ele geçirilerek, söz konusu eser ve objelere el konuldu.