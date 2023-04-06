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Tarihi eserleri sanal ortamda satanlara polis engeli

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mart ayı içerisinde düzenledikleri 3 ayrı operasyonda tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmadı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 11:47
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İstanbul’da tarihi eserleri sanal ortamda satanlar polis engeline takıldı

Tarihi eserleri sanal ortamda satanlara polis engeli
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Polis, kentte gerçekleştirdiği rutin çalışmaların yanı sıra sanal ortamda yapılan tarihi eser satışlarını da takibe aldı. Yapılan çalışmada, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 9 berat ve fermanın internet ortamında satışa sunulduğunu belirleyen ekipler, alıcı gibi davranarak şüphelilerle iletişime geçti.

Şüphelilerle yapılan telefon görüşmesi sırasında adresi belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti. Tuzla'daki adrese düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli yakalanırken tarihi eser olduğu düşünülen 9 berat ele geçirildi.

Antika dükkanda sikkelerle gümüş mühürler ele geçirildi

Saha çalışmalarına ağırlık veren ekipler, Şişli'de antika dükkanında tarihi eser niteliğinde ürünler satıldığı ihtimaline karşı iş yerine girerek müşteri gibi inceleme yaptı.

(Kaynak: AA)

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