İstanbul'da tartıştığı kadını uzun namlulu silahla vurdu

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde dün sabah saat 06.00 sıralarında silahlı saldırı olayı meydana geldi.

İddiaya göre, Şevval Zeliha Kartal isimli kadın, İsmail K., Sezai A. ve Murat K. ile gece saatlerinde sokakta buluşurken, yol kenarındaki otluk alanda oturup, içki içmeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Şevval Zeliha Kartal ile İsmail K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

UZUN NAMLULU SİLAHLA VURDU

Tartışmanın büyümesi sonrasında İsmail K., arkadaşlarının yanından ayrılarak iş yerinin deposuna gitti. Bir süre sonra arkadaşlarının yanına dönen İsmail K., uzun namlulu silahla Kartal'a doğru ateş ederek beline isabet eden kurşunla yaraladı. Kanlar içerisinde kalan kadın, arkadaşı Murat K. tarafından araçla hastaneye götürüldü.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Hastanede tedavi gören Şevval Zeliha Kartal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri, yaptıkları çalışmada, İsmail K.'yi çalıştığı deponun güvenlik kulübesinde yanında ateş ettiği uzun namlulu silahla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan saldırgan, emniyetteki işlemleri sonrası 'Kasten Yaralama' suçundan adli makamlara sevk edildi.