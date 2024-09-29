İstanbul'da temel kazma çalışmalarında duvar çöktü

Kaynak: DHA
İstanbul'da temel kazma çalışmalarında duvar çöktü

İstanbul Güngören'de temel kazma çalışmalarında korku dolu anlar yaşandı. Güngören'de temel kazma çalışmalarında istinat duvarı çöktü.

Güngören’de temel kazma işlemi sırasında altı boş olan istinat duvarı ile birlikte yolda çökme görüldü.

Park halindeki otomobil çökme nedeniyle oluşan boşluğa düştü. Oluşan boşluğun kapatılması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Güvercin Sokak'ta meydana geldi. Temel kazma çalışması yapıldığı sırada istinat duvarı ile yolda çökme yaşandı.

Cadde üzerinde park halindeki bir otomobil çökme nedeniyle oluşan boşluğa düştü. İnşaat firmasına bağlı ekipler oluşan boşluğu kapatmak için çalışma yaparken, belediye ekipleri de sokakta önlem aldı.

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