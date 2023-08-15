İstanbul'da temizlik işçilerinden grev kararı

İBB ile İSTAÇ arasında süren toplu sözleşmede anlaşma sağlanamadı. İSTAÇ 5500 personel ile greve gitmeye hazırlanıyor.

İstanbul'da temizlik işçilerinden grev kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTAÇ ile Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Yaklaşık 5 bin 500 çöp transfer işçisi greve gitmeye hazırlanıyor.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, İBB yönetiminin, DİSK ile yapılan toplu sözleşme şartlarını kendilerine sunduklarını ancak bu şartları kabul etmediklerini söyledi.

Arslan, "25 bin liranın altında bir toplu iş sözleşmesi bizim açımızdan sürdürülebilir değil' dedik. Bu konudaki uyuşmazlık devam ediyor.

Arabulucu raporu önümüzdeki günlerde gelecek, sonrasında bir hafta içerisinde grev kararı almamız gerekiyor. Grev kararı almaya doğru gidiyoruz." dedi.

Çöp transferi hizmeti veren 5 bin 500 sendikalı işçinin kent açısından kritik bir görev üstlendiğini belirten Arslan, "İlçe belediyelerinin topladığı çöpler, İBB'ye ait 9 adet katı atık aktarma istasyonuna biriktiriliyor.

Grev halinde ilçelerden gelen çöpler transfer bölgelerinde kalacak, transfer bölgelerinde çöp yığınları olunca da ilçelerde çöpler ya toplanamayacak ya da toplansa da boşaltılamayacak." diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında 42 yıl sonra ilk defa toplu sözleşme imzalanmıştı. Toplu sözleşme ile haftalık çalışma saati 45'ten 40'a düşürülmüştü.

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