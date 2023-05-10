İstanbul'da terör operasyonu: 16 şüpheli yakalandı

İstanbul'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör operasyonu: 16 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Çalışmalarda, geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği şeklinde bilgiler elde edilen, haklarında ifade, beyan ve örgüt adına faaliyet gösterdiği dönemde çekildiği değerlendirilen fotoğrafları bulunan, örgüt mensuplarından elde edilen dijital materyallerde sicil bilgileri tespit edilen ve örgüt adına kırsal alana eleman aktarımı, milis, iş birlikçi faaliyetlerinde bulunan şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, 11 ilçede belirledikleri 19 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 16 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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