İstanbul’da ticari hesaplaşma kanlı bitti! Borçlu ve alacaklı öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Başakşehir’de alacak verecek meselesi iki kişinin hayatına mal oldu. Gıda Toptancılar Çarşısı’nda yaşanan olayda iş yeri sahibi borçlusunu vurduktan sonra intihar etti.

Olay, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı'nda (İGTOT) öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Selçuk Candar bir süre ticaret yaptığı Erdal Özdilek'e bir miktar borç verdi. Borcunu ödemeyen Özdilek, bugün Candar'ın iş yerine geldi. İkili ofis katında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Candar, yanında bulunan tabanca ile Özdilek'e ateş etti. Özdilek yere yığılırken, Candar aynı silahla kendisini vurdu.

İŞÇİ SİLAH SESLERİNİ DUYDU

İş yerinde çalışan bir kadın, silah sesleri üzerine ofis katına çıktığında patronu Hakan Selçuk Candar ile Erdal Özdilek'i yerde hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri iş yeri çevresinde güvenlik şeridi çekerek önlem alırken olay yeri inceleme polisleri ve Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayı duyan Hakan Selçuk Candar'ın yakınları iş yerine geldi. Gözyaşlarına hakim olamayan yakınları, çevrede bulunan esnaf tarafından güçlükle sakinleştirildi.

