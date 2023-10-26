İstanbul'da toplu taşıma fiyatlarında yeni dönem

UKOME ekim ayı toplantısı, Bakırköy'deki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin başkanlığında yapıldı.

Toplu ulaşımda İstanbulkart'ı olmayanların kullandığı kredi kartı ve banka kartlarıyla yapılan temassız ödemelerde fiyat farkı alınması konusu görüşüldü.

Açık çevrim kartlarının ve sınırlı kullanım biletlerinin ücretlerinde yapılan düzenlemede yüzde 33,3 oranında indirime gidildi.

30 TL olan tek geçişlik bilet ücreti 20 TL,

50 TL olan iki geçişlik ücret 38 TL’ye,

80 liralık üç geçişlik bilet 60 TL'ye indirildi.

Marmaray'da da 80 TL olan tek geçişlik ücret 60 TL'ye düşürüldü.

EN FAZLA 79 BİN 456 ADET E-SCOOTER KULLANIMINA İZİN VERİLECEK

UKOME oturumun bir diğer maddesi ise 2021 yılında yetki belgesi sahiplerine 2 yıllığına verilmiş olan e-scooter izinlerinin süresinin dolmuş olması nedeniyle operatörlerin izin yenileme talepleri oldu.

Yönetmelik gereğince e-scooter sayıları ilçe nüfuslarının 1/200'ünü geçmeyecek şekilde hesaplandı ve İstanbul genelinde en fazla 79 bin 456 adet e-scooter kullanımına izin verilmesi kararlaştırıldı.

Operatörler izin için 27 Kasım- 18 Aralık 2023 tarihleri arasında İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğüne başvuruda bulunacak.

Operatörler, ilçedeki e-scooter sayısını belirtecek ve karar tarihi itibari ile 6 ay içerisinde verilecek izin sayısının 1/20'si kadar e-scooter park alanı yapılması da zorunlu olacak. Karar oy birliğiyle alındı.