İstanbul'da toplu ulaşıma dev zam

6 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenecek Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 2024 yılına ait toplu taşıma ücret tarifesi belirlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) alt komisyonlara sunduğu %55 zam önerisi, toplantıda ele alınarak karara bağlanacak. Alınan karar doğrultusunda, yeni tarife 13 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.

AYLIK ABONMAN ÜCRETİ 2.433 TL'YE YÜKSELEBİLİR

Eğer İBB’nin önerdiği %55’lik zam oranı kabul edilirse, toplu taşımada tek geçiş ücreti mevcut 20 TL’den 31 TL’ye çıkacak. Ayrıca, bu artış abonman ücretlerine de yansıtılırsa, 180 geçişlik aylık abonman ücreti 2.433 TL olacak.

%30 ZAM SEÇENEĞİ DE MASADA

Ağustos ayında yapılan son ücret artışının ardından, ocak ayında toplu taşıma fiyatlarına yaklaşık %30 oranında bir zam yapılması da değerlendiriliyor. Bu senaryoda, İstanbulkart ile tek geçiş ücreti 26 TL olarak güncellenecek.

Son zam oranı ve yeni ücret tarifesi, 6 Ocak’taki UKOME toplantısında kararlaştırılacak ve alınan karar hem tek geçiş ücretlerini hem de abonman fiyatlarını etkileyecek.