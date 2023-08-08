İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma ücretlerine zam yapılması gündemiyle olağanüstü toplandı.

İBB’nin zam teklifi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın şerhiyle oy birliği ile kabul edildi.

Yapılan zamla birlikte 9.90 olan tam biniş ücreti 15 TL’ye yükseldi. Metrobüs ise 22,25 lira oldu.

TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ ARTTI

Taksi açılış ücretine ise yapılan yüzde 75 zam ile 40 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı.

Minibüs ücretleri de gelen zamla birlikte mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek. Minibüs öğrenci ücreti ise 8 TL olarak belirlendi. Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 33.19 TL oldu.

Okul serisi 0-1 KM aylık ücreti 792 TL’den 1200 TL’ye, personel servis ücretleri de 10-17 koltuk kapasiteli taşıt 422,40 TL’den 640.40 TL’ye yükseldi.

İBB'DEN İLK AÇIKLAMA

Zam karı sonrası açıklama yapan İBB Genel Sekreteri Buğra Gökçe, artan maliyetlere ve özellikle akaryakıt zamlarına dikkat çekerek "Zorunlu olarak yapılan ve bizi de çok mutlu etmeyen bir düzenlemedir" dedi.