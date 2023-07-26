İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 57 zam hazırlığı. Tüm gözler UKOME toplantısında





Toplantıda, İstanbul genelinde toplu ulaşımda kullanılan; Otobüs, Metrobüs, Metro, Tramvay, Nostaljik Tramvay, Marmaray, Vapur, Deniz Otobüsü, Dolmuş, Minibüs, Taksi, Okul ve Personel Servisine zam yapılması teklifinin görüşüleceği edinilen bilgiler arasında.

%57 ORANINDA ZAM TEKLİFİ



İBB’nin UKOME alt komisyonunda, kent genelinde toplu ulaşıma %57 oranında zam teklifinde bulunduğu öğrenildi.

TAKSİ TEKLİFİNDE 15. DENEME

Halk TV'den Ali Macit’in haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da yetersiz kalan taksi sorunu için Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantılarına ek beş bin taksi teklifi ile gitti.

Daha önce götürülen bu teklif UKOME’de tam 14 kez reddedildi.

İBB bu sefer farklı bir yöntem ile UKOME’ye taksi teklifinde bulundu.

İBB’nin Çözüm Merkezi’ne gelen şikâyetlerde, taksicilerin yüzde 59,53’ü yol ve yolcu seçtiği görüldü.

İBB, bu soruna çözüm olarak UKOME’ye “3 bin adet yeni taksinin ihdas edilmesi” teklifinde bulundu.

Teklif kabul edildiği takdirde İBB, bu üç bin taksinin plakasını kendisi satacak.

İBB, bu plakaları bin 500, bin 500 olarak üzere iki ayrı planda piyasaya sürmeyi planlıyor.