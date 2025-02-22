İstanbul'da trafiğe kar etkisi! Sürücülere zor anlar yaşattı

İstanbul'da gece yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte çarşamba gününden itibaren aralıklarla süren kar yağışı, gece boyunca yoğun şekilde etkili olarak kenti beyaz örtüyle kapladı.

Özellikle Anadolu Yakası'ndaki Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Şile gibi bazı ilçelerde araçlar ara sokaklarda kaldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda da gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.

Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde de karla kaplı yollarda bazı sürücülerin ilerleyemediği görüldü.

Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde de sürücüler, yağış nedeniyle trafikte yavaş seyretti.

Esenyurt'ta da bir ambulans şoförü, karla kaplı ve buz tutan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu gibi ana arterlerde ise trafik akışında herhangi bir aksama yaşanmadı.