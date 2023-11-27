İstanbul'da trafik çilesinin nedeni ortaya çıktı

Patronlardünyası'nın haberine göre, İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), 26 Kasım Dünya Sürdürülebilir Taşımacılık Günü kapsamında "İstanbul’da Sürdürülebilir Ulaşıma Doğru" raporunu yayımladı.

İstanbul’un ulaşım politikalarının geçmişinin, uygulamaların ve sonuçlarının önerileriyle birlikte değerlendirildiği, İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan raporda sürdürülebilir ulaşımın tesis edilmesine giden yol, son yıllarda uygulamaya geçilen adımlarla birlikte açıklandı.

RAPORDAN ÖNE ÇIKANLAR

Rapora göre İstanbul’da uzun yıllar boyunca hızlı trafik akışına dayalı bireysel yolculuk önceliklendirildi ve karayolu yapımına ağırlık verildi. Ancak çözüm olarak yapılan yeni yollar kısa süreli bir iyileşme sağlasa da uzun vadede trafik sıkışıklığını artırdı, “kışkırtılmış trafik” denen durumu oluşturdu.

GÜNDE 30 MİLYONA YAKIN YOLCULUK

Ve bugün gelinen noktada İstanbul Ulaşım Modeli çalışmalarına göre İstanbul’da günde 30 milyona yakın yolculuk yapılıyor. Bu yolculukların yüzde 31,6’sı otomobil ve servis; yüzde 27,9’u toplu taşıma ve yüzde 40,5’i yaya olarak gerçekleşiyor.

Raporun altyapısını oluşturan İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’nın hayata geçirilmesi için paydaşların katıldığı etkinlikler ile eylem planı oluşturuldu.

“Düşük Karbona Geçiş”, “Kesintisiz Aktarma ve Entegrasyon” ile “Trafik Tıkanıklığının Azaltılması” olmak üzere üç tema altında toplam 26 ana proje belirlendi. Bunun yanında, tüm projeler hayata geçirilirken "Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık", "Güvenlik", "Dayanıklılık" ve "Yenilikçilik" ilkeleri baz alınıyor.

VİZYON 2050 HEDEFLERİ

İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi'nin ulaşım politikaları, İstanbul kentsel ulaşım sisteminde güvenlik, kapsayıcılık ve çevresel duyarlılık ilkeleri doğrultusunda; hizmet kalitesi daha yüksek, teknolojik kapasitesi ve performansı gelişmiş, kentin tüm bölgelerine erişebilen, dakik ve güvenilir toplu taşıma sistemleri sayesinde özel otomobil ihtiyacının azaltıldığı; yaya ve bisikletli hareketlilik türlerinin kentsel ulaşım türü olarak yaygınlaştırıldığı bir kent yaratmayı amaçlıyor.

İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi gibi bir üst politika belgesinin ve bu belge ile paralel SKUP, İİDEP, YUAP vb. planların varlığı, sürdürülebilir ulaşımın tesis edilmesi konusunda yerel yönetimlerin elini güçlendiriyor. Söz konusu planlar incelendiğinde pek çok köklü değişikliği gerektiren uygulamanın yer aldığı görülüyor.

Bunlardan en temeli, insanı odağa alan ve çevre dostu olan karbonsuz ulaşım türlerinin İstanbul’da yaygınlaştırılması ve İstanbul ulaşımında öncelikli hale getirilmesi. Bu amaç doğrultusunda son yıllarda İstanbul’da pek çok uygulama hayata geçirildi; birçok projenin de hayata geçirilmesi konusunda çalışmalar devam ediyor.