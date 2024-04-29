İstanbul'da trafik kazası. 1'i çocuk 6 yaralı

Kaynak: DHA
İstanbul'da trafik kazası. 1'i çocuk 6 yaralı
İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil, dönel kavşakta yavaşlayan minibüse hızla çarptı. Yaşanan kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Mevlana Mahallesi, Atayolu Caddesi'nde meydana gelen olayda, Dilek Ö.'nün kontrolündeki 34 AYK 434 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle dönel kavşakta ilerleyen Emre Çiçek'in kontrolündeki 34 FL 9272 plakalı minibüse çarptı.

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1'İ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs refüje çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1'i çocuk 6 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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