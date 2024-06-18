İstanbul’da trajikomik kaza! Korsan taksi ile trafik polisi çarpıştı

Kaza, dün saat 18.00 civarında Beylikdüzü'nün Kavaklı Mahallesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Beylikdüzü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memuru O.B.B.'nin kullandığı 34 A 73605 plakalı trafik polisi aracı, kırmızı ışıkta geçen 55 yaşındaki Kazım D.'nin yönetimindeki 55 KM 240 plakalı araçla çarpıştı.

3’Ü POLİS 6 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle, polis aracındaki polis memurları O.B.B., S.A. ve kadın polis memuru M.S.Y. ile korsan takside bulunan Hilal G. (33) ve çocukları S.G.K. (6) ve A.K.K. (8) yaralandı.

Kaza sonrasında yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye taşındı.

400 TL’YE ANLAŞMIŞ

Kazanın ardından, yaralı yolcu Hilal G.'nin internet üzerinden Kazım D. ile 400 lira karşılığında anlaştığı ve yolculuk yaptığı ortaya çıktı. Korsan taksi olarak kullanılan 55 KM 240 plakalı araç, 60 gün süreyle trafikten men edildi.

64 BİN LİRA PARA CEZASI

Daha önce de 'korsan taşımacılık' suçundan yakalanan Kazım D.'ye bu kez 64 bin 466 lira, Hilal G.'ye ise 'korsan taşımacılıkla yolculuk' suçundan 2 bin 143 lira idari para cezası kesildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İşlemlerinin ardından Kazım D., "birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anının görüntüleri ise bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.