İstanbul'da tüyler ürperten olay! Mezarlıkta 3 aylık bebek cesedi bulundu

Olay, Arnavutköy’ün Anadolu Mahallesi’ndeki Asri Mezarlığı’nda gerçekleşti.

Gece devriyesi yapan özel güvenlik görevlisi Mesut Durmuş, mezarların arasında hareketsiz yatan bir bebek gördü.

Görevli, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlatırken, sağlık ekipleri, yüzüstü yatan erkek bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Üzerinde kıyafet bulunan ve vücudunda kan izleri görülen bebeğin yanında bir battaniye vardı. Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle çevirdi; Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı inceleme yaptı. Hayatını kaybeden bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.