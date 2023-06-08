İstanbul’da vahşet! Türkmenistanlı kadın karnı ve boğazı kesilmiş halde bulundu

İstanbul Beylikdüzü’nde 3 ay önce İstanbul'a gelen 2 çocuk annesi Türkmenistan uyruklu Mohri Ereshova (32) karnı ve boğazı kesik halde ölü bulundu.

İstanbul’da vahşet! Türkmenistanlı kadın karnı ve boğazı kesilmiş halde bulundu

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Pınartepe Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Türkmenistan uyruklu Mohri Ereshova, Aynabat Rahmedova'nın evinde yaşıyordu. Çocuk bakıcısı Aynabat Rahmedova dün akşam eve döndüğünde kapı açılmadı. Rahmedova önce Ereshova'nın eşi Mekan Ereshova'yı sonra 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Mekan Ereshova, pencerede bulunan korkulukları esnetip içeri girdi.

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BANYONUN KAPISINDA SIRT ÜSTÜ ÖLÜ HALDE BULUNDU

Mekan Ereshova, eşini salonda banyonun kapısının önünde sırt üstü ölü halde buldu. Mekan Ereshova, ekiplere eşinin evde karnı ve boğazı kesik halde bulduğunu bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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CENAZE TÜRKMENİSTAN’A GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ereshova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise şüphe üzerine eşi Mekan Ereshova (38) gözaltına aldı. Ereshova'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'na getirilen Ereshova'nın cenazesi 2 ablası ve erkek kardeşi tarafından teslim alındı. Cenaze Türkmenistan'a götürülecek.

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5 YIL ÖNCE İSTANBUL’A GELMİŞ

Mohri Ereshova'nın eşi Mekan Ereshova'nın 5 yıl önce motosiklet tamircisinde çalışmak için İstanbul'a geldiği, 3 ay önce ise Ereshova'nın poşet fabrikasında çalışmak için geldiği öğrenildi.

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POLİS İNTİHAR ÜZERİNDE DURUYOR

2 çocuğunu Türkmenistan'da bırakıp çalışmaya gelen Ereshova, eşiyle birlikte çocuk bakıcılığı yapan 34 yaşındaki Aynabat Rahmedova'nın evinde yaşamaya başladığı öğrenildi. Polis intihar üzerinde dururken soruşturma devam ediyor.

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(Kaynak: DHA)

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