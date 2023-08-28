İstanbul'da vale ve kadınların meydan savaşı

Beylikdüzü’nde bulunan Teras Park’ta yabancı uyruklu kadınlarla vale arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Kavga esnasında olay yerinde bulunan bir vatandaşın cep telefonuna kaydettiği görüntülerde 2 kadın valeye tekme tokat saldırmaya başladı. Araya giren vatandaşlar 2 kadına engel olmaya çalışsa da başarılı olamadılar.
YERE DÜŞMELERİNE RAĞMEN SALDIRMAYA DEVAM ETTİLER
Sarhoş olduğu iddia edilen 2 kadın, valeye yerdeki dubaları da fırlatarak saldırmaya devam etti. Vale Daha fazla dayanamayıp karşılık verince kadınlar yere düştü. Ardından tekrar ayağa kalkarak Valeye saldırmaya çalıştılar.
Video sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu.