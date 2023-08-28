İstanbul'da vale ve kadınların meydan savaşı

İstanbul’da yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 2 kadın ile bir vale arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kadın valeye tekme ve tokatlarla saldırırken, valenin de kadınları tartakladığı görüldü.

İstanbul'da vale ve kadınların meydan savaşı

Beylikdüzü’nde bulunan Teras Park’ta yabancı uyruklu kadınlarla vale arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavga esnasında olay yerinde bulunan bir vatandaşın cep telefonuna kaydettiği görüntülerde 2 kadın valeye tekme tokat saldırmaya başladı. Araya giren vatandaşlar 2 kadına engel olmaya çalışsa da başarılı olamadılar.

YERE DÜŞMELERİNE RAĞMEN SALDIRMAYA DEVAM ETTİLER

Sarhoş olduğu iddia edilen 2 kadın, valeye yerdeki dubaları da fırlatarak saldırmaya devam etti. Vale Daha fazla dayanamayıp karşılık verince kadınlar yere düştü. Ardından tekrar ayağa kalkarak Valeye saldırmaya çalıştılar.

Video sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu.

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