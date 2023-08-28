İstanbul'da vale ve kadınların meydan savaşı

İstanbul’da yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 2 kadın ile bir vale arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kadın valeye tekme ve tokatlarla saldırırken, valenin de kadınları tartakladığı görüldü.