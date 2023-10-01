İstanbul’da yağışların kaç gün süreceği belli oldu. AKOM’dan yeni uyarı geldi

İstanbul’da devam eden sağanak yağışla ilgili AKOM’dan açıklama geldi. Açıklamada yağışların kaç gün daha süreceği kaydedildi.

İstanbul’da yağışların kaç gün süreceği belli oldu. AKOM’dan yeni uyarı geldi

İstanbul'da günlerdir süren kuvvetli sağanak yağış bu sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti. İstanbul’un farklı bölgelerine 20 kg ila 221 kilogram arası yağış düştü. En fazla yağış, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde gözlendi. AKOM, yağışın akşam saatlerine kadar sürmesini beklediklerini belirterek vatandaşları uyardı.

Dün sabah sabah saatlerinden itibaren başlayan ve bu sabah saatlerine kadar aralıklarla süren yağış özellikle Arnavutköy ve Başakşehir’in yanısıra Çatalca, Silivri, Şile, Pendik ve Kadıköy ilçelerinde etkili oldu.

YAĞIŞLAR SÜRECEK

Sabaha karşı Avrupa yakasının Batısında ve Anadolu yakasının tamamında etkili olmayan başlayan yağmurun, akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. AKOM’dan yapılan açıklamada, yarın da etkisini sürdürecek yağışlı hava sebebiyle bazı bölgelerin yer yer saatte 100 kg üzerinde yağış alabileceği belirtildi. İstanbulluların dikkatli olmaları mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) birimleri bugün de sahada alarm durumunda görev yapmayı sürdürecek. İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Atık Yönetimi, İSTAÇ , Zabıta, Park Bahçeler, İBB Trafik, Halkla İlişkiler, İşletmeler (Lojistik) Sosyal Hizmetler, Veteriner Hizmetleri, İGDAŞ, İETT, Metro İstanbul ekipleri görevlerinin başında olacak.

OLUMSUZLUKLARA MÜDAHALE EDİLİYOR

İtfaiye 234 motopomp ( su tahliye makinası), 586 dalgıç pompa ile İSKİ ekipleri 86 motopomp, 2 sel modülü, yol bakım ekipleri 92 motopomp, park bahçeler ekipleri de 10 motopompla olumsuzluk yaşanan noktalara müdahale ediyor.

ŞU ANA KADAR NELER YAPILDI, NELER YAPILIYOR?

Gece boyu ve bu sabah aralıksız çalışan ekipler mangal ve su giderlerinin tıkanmasını önlemek için sürekli temizlik yaptı. Otoyol ve bağlantı yolları kenarları temizlendi, giderler açıldı. Mazgallar temizlendi. Alınan tedbirler sonuç verdi.

ESENYURT'TA DERE TAŞTI

Esenyurt'ta sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurun ardından Yeşilkent Mahallesi'ndeki dere taştı. İstinat duvarı yıkıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde yağmur başladı. Sabah saatlerinde de etksini gösteren sağanak yağmur nedeniyle Esenyurt'ta dere tartıştı. İstinat duvarı çöktü. Olay yerine belediye de ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makineleriyle bölgedeki çalışması sürüyor.

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