İstanbul'da yağmur etkili oldu. Meteoroloji yarın için de uyarıda bulundu

İstanbul’da meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Taksim Meydanı’nda aniden bastıran yağmurda ıslanmak istemeyenler otobüs duraklarına, binaların girişlerine, korunaklı simit tezgahlarına sığındı.

Yağmurun aralıklarla etkili olması bekleniyor. D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkiinde de sağanak yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

OTURAKLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Öte yandan şiddetli yağış Küçükçekmece ve çevresinde de etkisini hissettirdi. Yağmur nedeniyle Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan Mustafa Güllü Camisi'nin şadırvanı ve konferans salonu su ile doldu. Yaklaşık yarım metre su ile dolan şadırvanda oturaklar suya gömüldü. Tuvaletlerin de su içerisinde kaldığı alan kullanılamaz hale geldi.

Mustafa Güllü Camisi Dernek Başkanı Ali Deniz, "Burası 1 senedir aynı. Yağmur yağdığı zaman kanal tıkalı olduğu için su gitmiyor. Burası aşağıda olduğu için burayı su basıyor. İSKİ'ye gittik olmadı, belediyeye gittik olmadı. Hiçbiri ilgilenmedi. Hep 'Geleceğiz' dediler. Ne gelen var ne giden. 10 dakika yağmur yağsın kanal geriye vuruyor. Bu kanal suyu. Koskoca Atatürk Mahallesi'nin kanalı buradan geçiyor. İçeride yaklaşık yarım metre su var. Oturaklar suya gömülmüş" dedi.

Metooroloji İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın yarın da etkisini sürdüreceğini açıkladı.