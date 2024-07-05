İstanbul'da yakalanan 6 FETÖ üyesi tutuklandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 28 adrese yapılan baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. HTS ve ankesör kayıtları sonucunda örgüte üye oldukları tespit edilen şüpheliler, işlemlerin ardından yetkililerce adliyeye sevk edildi.

Adli makamlarca dosyası ikmalen serbest bırakılan 12 FETÖ üyesi bulunurken, bir şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki örgüt mensubuna ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildiği bildirildi. Geri kalan 6 FETÖ/PDY şüphelisinin ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.